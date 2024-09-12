Новогодний отдых в России может подорожать на 20%

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин заявил, что в текущем году стоимость отдыха в стране выросла в среднем на 20-22%, это приведет к подорожанию новогодних каникул, сообщает «Интерфакс» .

«Цены выросли, мы оцениваем рост стоимости отелей в 15-20% по сравнению с летом 2023 года. Транспорт — самолеты, авиасообщение — подорожал на 20-25%», — сказал Ромашкин.

Он подчеркнул, что средний чек на отдых в стране вырос примерно на 20-22% по сравнению с прошлым годом. Это печальная новость для туристов, но отрасль является частью экономики. Ассоциация не может защитить россиян от удорожания.

При этом, по словам эксперта, весомой составляющей является рост зарплат персонала. Это важный показатель как для туризма, так и для всех отраслей. В отелях дефицит горничных, поваров и менеджеров на ресепшн. Для поиска персонала необходимо повышать зарплаты, что сказывается на стоимости путевок.

Вице-президент АТОР добавил, что стоимость новогодних каникул в стране также будет дороже на 20% по сравнению с прошлым годом. При этом в текущем году ожидается рост числа турпоездок по России.

Ранее россиянка рассказала, как обманывают туристов в Египте. По словам женщины, отели серьезно завышают цены, а курсы валют менее выгодны.