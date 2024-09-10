«Мы заблуждались»: россиянка рассказала, как обманывают туристов в Египте

Отдых за границей порой может обернуться сильным стрессом. Жительница Приморья по имени Наталия поделилась, как избежать проблем во время посещения курортов, сообщает «ФедералПресс» .

Наталия недавно вернулась с отдыха в Египте и рассказала, как туристов обманывают на курорте.

«В оплату тура входили услуги обаятельного гида, которому мы решили поверить. Как же мы заблуждались», — сказала женщина.

По ее словам, значительно дешевле все заказывать в интернете, как это делали ее соседи. Отели серьезно завышают цены.

За спа-комплекс в турецких банях россиянка заплатила больше, чем если бы нашла альтернативный вариант в Сети. То же касается экскурсий, морских поездок, дайвинговых и снорклинговых выездов, конных прогулок, визитов к бедуинам или на восточный базар.

Отдельный важный вопрос — это обмен валют. Удобнее всего прилетать в Египет с долларами, выпущенными после 2009 года. Курс евро, в свою очередь, менее выгоден, а в самой стране лучше менять деньги на местные фунты, так как ценники в долларах включают так называемый «налог на лень».