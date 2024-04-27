Более 1,8 тыс заявок на жилищные сертификаты подали в Подмосковье в 2024 г

Собственники аварийных жилых помещений в Подмосковье с января этого года подали уже более 1,8 тыс. заявлений на жилищные сертификаты, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона.

Переселение ведется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

«Всего подано 1815 заявлений в 33 округах Подмосковья. Наибольшее количество заявлений подано в Шатуре (554), Орехово-Зуевском округе (283), Сергиево-Посадском округе (255), Ступино (229), Егорьевске (211), Воскресенске (191), Талдомском округе (149). Всего за данной мерой поддержки обратились более 2,8 тыс. человек», — говорится в сообщении.

Общая расселяемая площадь аварийного жилья за счет данной меры поддержки составляет 51,8 тыс. кв. метров.

Люди все чаще выбирают жилищные сертификаты. Это значительно ускоряет переезд в новое жилье, ведь человеку не нужно ждать, когда построят дом под переселение. Собственник может получить деньги и самостоятельно построить или приобрести жилье.

Большой плюс программы в том, что приобрести квадратные метры можно в любом округе Подмосковья.

Стоимость одного квадратного метра аварийного жилья по сертификату составляет 130 тыс. рублей. Минимальный метраж — 33 «квадрата».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране. В этом году в регионе уже ввели 9,8 млн кв. м.

По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.