Более 100 тыс жителей Херсонской области получили сертификаты на жилье

Свыше 100 тыс. жителей Херсонской области получили сертификаты на жилье, а уже купили дом или квартиру за государственные средства более 93 тыс. человек, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Есть небольшое число отказов в сертификатах. Например, если люди не получили российское гражданство или, наоборот, получили его до начала СВО и фактически уехали с Херсонщины раньше», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что наиболее часто жители Херсонской области приобретали недвижимость в Крыму, Краснодарском крае, а также в Ростовской и Московской областях. При этом многие херсонцы расселились в десятках субъектов РФ.

Губернатор добавил, что херсонские сертификаты стали самой массовой программой обеспечения граждан жильем государством со времён СССР. Россия — социальное государство, которое оперативно решить жилищную проблему десятков тысяч людей, вынужденно покинувших свои дома.

Ранее стало известно, что правительство направит 600 млн рублей на выплаты пострадавшим в Курской области. Деньги на оказание матпомощи будут выделены из резервного фонда.