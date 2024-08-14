сегодня в 13:04

Правительство направит 600 млн рублей на выплаты пострадавшим в Курской области

Российское правительство направит 600 млн рублей на единовременные выплаты жителям Курской области, пострадавшим в результате вторжения ВСУ, сообщает пресс-служба кабмина.

Деньги на оказание материальной помощи будут выделены из резервного фонда правительства.

Единовременная выплата в рамках действующего статуса ЧС федерального масштаба составит 15 тыс. рублей. При этом с учетом единовременной матпомощи в размере 10 тыс. рублей общая сумма выплат вырастет до 25 тыс. рублей.

Контроль за целевым использованием денежных средств поручено осуществлять МЧС России.

6 августа ВСУ атаковали приграничные районы Курской области. Украинские боевики наносят удары по мирным жителям и гражданским объектам. Бойцы ВС РФ продолжают операцию по выдавливанию противника с территории страны. В регионе идет эвакуация жителей приграничных районов.