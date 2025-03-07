Благодаря прокуратуре Подмосковья более 4 тыс граждан переселят из аварийного жилья

Одним из способов обеспечения граждан благоустроенными жилыми помещениями при переселении из аварийного жилья в Московской области является строительство многоквартирных домов по заказу органов местного самоуправления. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Благодаря надзорному сопровождению работы ответственных органов государственной власти и местного самоуправления до конца 2024 года завершено строительство 14 многоквартирных домов, которые введены в эксплуатацию.

В результате прокурорского вмешательства более 4 тыс. человек из аварийного жилищного фонда общей площадью свыше 70 тыс. кв. метров переезжают в новые квартиры в городских округах Клин, Красногорск, Подольск, Пушкинский, Серпухов, Солнечногорск, Шатура, а также в Богородском, Дмитровском, Можайском, Орехово-Зуевском и Сергиево-Посадском городских округах.

Вопросы переселения граждан из аварийного жилья находится на контроле органов прокуратуры области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что программа сертификатов по переселению из аварийного жилья оказалось удобной и оперативной.

«Вы знаете, что мы первыми из регионов предложили сертификаты, которые позволяют человеку свободу выбора в части географической возможности приобрести жилье. <…> Мы ее (программу — ред.) дальше продолжаем», — добавил Воробьев.