Андрей Воробьев: важно быстро найти решение по расселению из аварийного жилья

По его словам, к сожалению, в Подмосковье есть люди, которые все еще живут в ветхом аварийном жилье.

«В рамках национального проекта существует программа переселения из аварийного жилья. Ее специфика в том, что она протяженная по времени. <…> Наша задача — найти максимально быстрый способ расселения», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководителями министерств и главами муниципалитетов.

Ранее губернатор отметил, что в регионе проживающие в аварийном жилье могут получить специальные сертификаты и переехать в современные и комфортные условия.