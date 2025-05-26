Андрей Воробьев: важно быстро найти решение по расселению из аварийного жилья

Недвижимость

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что одна из задач правительства региона — расселить людей из аварийного жилья.

По его словам, к сожалению, в Подмосковье есть люди, которые все еще живут в ветхом аварийном жилье.

«В рамках национального проекта существует программа переселения из аварийного жилья. Ее специфика в том, что она протяженная по времени. <…> Наша задача — найти максимально быстрый способ расселения», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководителями министерств и главами муниципалитетов.

Ранее губернатор отметил, что в регионе проживающие в аварийном жилье могут получить специальные сертификаты и переехать в современные и комфортные условия.