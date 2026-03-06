Андрей Воробьев: 420 аварийных домов расселили в Подмосковье в 2025 году

Более 11 тыс. жителей Подмосковья переехали из аварийного жилья в новые квартиры в 2025 году. Об этом написал губернатор Московской области Андрей Воробьев в MAX .

Всего было расселено 420 аварийных домов. Больше всего всего — в Ступине, Коломне, Пушкинском, Котельниках, Лыткарино, Электростали и Наро-Фоминске.

«Сейчас строим дома в Ступине, Лосино-Петровском, Шатуре, Подольске, Талдоме, Щелкове, Луховицах, Зарайске. Где-то подбираем варианты на вторичном рынке», — отметил губернатор.

Он добавил, что в том числе жители пользуются жилищными сертификатами, которые позволяют сразу купить квартиру в удобном месте. Можно приобрести жилье в любом округе Московской области или, добавив средства, взять недвижимость побольше.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Раньше сертификаты получали только собственники, но с этого года их могут приобрести и семьи, которые живут по договорам соцнайма.

Губернатор также поздравил с новосельем семью Булдаковых из Сергиева Посада, переехавшую из аварийного жилья. Она обзавелась трехкомнатной квартирой в новом доме на улице Владимирской.

В Сергиево-Посадском округе уже завершили первый этап программы расселения из аварийного жилья (дома, признанные аварийными до 2017 года). Работу продолжают по президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни». На втором этапе расселят 1,4 тыс. человек (99 МКД).

