Воробьев навестил новоселов, переехавших из аварийного жилья в Сергиевом Посаде

Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил новоселов, которые переехали из аварийного жилья в новый дом на улице Владимирской в Сергиевом Посаде, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Квартиры в 12-этажном доме, построенном по регпрограмме, получили жители аварийных домов микрорайонов Рабочий, Скобянка и Клементьевка, города Краснозаводска, поселков Мостовик, Сватково и деревни Наугольное, а еще старых домов на улице Инженерной. Всего переехала 671 семья (272 аварийные квартиры, 11 тыс. кв. м). Работа ведется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Воробьев приехал в мкр Северный-5 Сергиево-Посадского округа., чтобы поздравить семью с новосельем.

«Мы сегодня в Сергиевом Посаде, в одном из домов, который построен по программе переселения из аварийного жилья. В ближайшее время в округе должны быть расселены порядка 1,5 тыс. человек. Мы уже строим один дом, чтобы люди получили жилье, переехали из бараков, старых домов в современные условия», — сказал губернатор.

По его словам, работа ведется в рамках президентского указа во всей стране, и в области, в частности. В Шатуре, Зарайске, Подольске и в других округах региона жители или получают новое комфортабельное жилье с ремонтом, или сертификат, который дает право переселиться в любой город Подмосковья.

«Мы понимаем, что это важная программа, потребность большая. Порядка 8,5-9,5 тыс. человек каждый год мы расселяем. Безнадежно устаревшим домам, которые невозможно отремонтировать, присваиваем статус аварийных, чтобы включить их в программу, ну и дальше или построить новые, или предоставить сертификат. Мы рады, что жители довольны. Для нас самая высокая оценка, когда семья может планировать свое будущее, когда детки растут в хороших условиях», — добавил Воробьев.

Готовое жилье с ремонтом

Квартиры под переселение людей из аварийного жилья в новостройках предоставляются с отделкой. В них уже есть необходимая сантехника, плита и т. д. Созданы все условия, чтобы получив ключи, люди сразу могли переехать.

Семья Булдаковых заселилась в новую трехкомнатную квартиру в канун Нового года. Раньше они жили в доме на улице Вифанской. Он был признан аварийным.

«Мне 63 года. Всю жизнь я прожил в Сергиевом Посаде. У нас был очень старый купеческий дом. Сейчас он идет под снос, а мы с женой и сыном получили большую благоустроенную квартиру. Одна лоджия только 4 метра. Переехали 30 декабря, так что Новый год праздновали здесь. Сейчас уже обжились, потихонечку делаем ремонт, обставляемся. Нам предлагали разные варианты, но мы выбрали именно эту квартиру. Понравилось расположение и т. д. Здесь есть вся инфраструктура, автобусные остановки, магазины — все удобно», — поделился Игорь Булдаков.

В мкр Северный-5 есть вся необходимая инфраструктура — новые детский сад и школа на 1,1 тыс. учеников в шаговой доступности и т. д. Во дворе новостройки на улице Владимирской оборудовали современные детские и спортплощадки, сделали общественные пространства для отдыха, организовали автопарковку.

«Я заведующий поликлиникой Сергиево-Посадской больницы. Вместе с родителями жил в старом доме, добирался до работы около 20 минут, а теперь у нас новая большая квартира. Отсюда до поликлиники буквально несколько минут. И мне очень удобно, и всем жителям», — отметил Алексей Булдаков.

Он уточнил, что раньше семья жила на 2 этаже, сейчас на 9. В новой квартире хороший вид из окна, все благоустроено,

«Нам очень нравится», — подчеркнул Булдаков.

Программа переселения

Первый этап госпрограммы по переселению из аварийного жилья (признанного таковым до 2017 года) в Сергиево-Посадском округе завершен — в новые квартиры переехали 3,6 тыс. человек. Уже приступили ко второму этапу, в рамках которого всего планируют расселить 99 МКД — 1,3 тыс. квартир, свыше 2 тыс. жителей. Часть людей уже получили жилье/сертификаты.

Предстоит переселить еще 1,4 тыс. человек (около 1 тыс. помещений — 30 тыс. «квадратов»). Уже начали строить дом на проезде Сержанта Разина в Краснозаводске, куда смогут переехать 229 человек из 88 аварийных квартир.

