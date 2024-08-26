Аксаков: в России могут появиться 4 новые программы льготной ипотеки

Председатель Комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в ближайшем будущем в стране могут появиться четыре новые программы льготного ипотечного кредитования, сообщает «Парламентская газета» .

Парламентарий подчеркнул, что в настоящее время проекты находятся в стадии обсуждения. Нововведения прежде всего коснутся молодых специалистов, промышленников, строителей и ученых. Программы будут четко регламентированны, поэтому ими не смогут пользоваться все подряд.

«Я думаю, уже в следующую сессию мы начнем обсуждение сразу нескольких новых программ, которые, с одной стороны, упростят приобретение жилья для граждан, а с другой — позволят государству нарастить свои возможности и ресурсы в критически важных сферах», — сказал Аксаков.

Депутат ГД добавил, что речь идет о льготных условиях для молодых и ценных специалистов на передовых высокотехнологичных производствах.

Ранее стало известно, что жители России продолжают отказываться от ипотечных кредитов. В июле текущего года объем выдачи ипотеки упал почти в 2 раза — с 788 млрд до 356 млрд рублей.