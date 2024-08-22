Россияне резко отвернулись от ипотеки

Россияне продолжают отказываться от ипотечных кредитов. Так, объем выдачи ипотеки в июле текущего года упал почти в 2 раза, сообщает Lenta.ru .

Согласно материалу «О развитии банковского сектора РФ в июле 2024 года» Центробанка (ЦБ), в июле объем выдачи ипотечных кредитов снизился до 356 млрд рублей, в то время как в первый месяц лета показатель составлял 788 млрд рублей.

В статье отметили, что в преддверии завершения программы льготной ипотеки в июне был зафиксирован аномально высокий объем выдачи кредитов на жилье, поэтому сравнение двух месяцев не совсем корректное.

По данным ЦБ, за июль выдача жилищных кредитов с господдержкой рухнула почти в 4 раза по сравнению с прошлым месяцем — с 679 млрд до 179 млрд рублей.

Из материала следует, что объем выдачи жилищных кредитов по рыночным ставкам за отчетный период вырос до 177 млрд рублей (+61%). По мнению Банка России, это связано с продуктами, которые предлагают сниженные ставки на 1-5 лет за счет стоимости недвижимости. Такие схемы очень рискованны для заемщиков.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина предложила увеличить размер страхового покрытия эскроу-счетов с 10 млн до 30 млн рублей в связи с динамикой цен на жилую недвижимость.