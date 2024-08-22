Центробанк предложил увеличить размер страхового покрытия эскроу-счетов в 3 раза

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина предложила увеличить размер страхового покрытия эскроу-счетов с 10 млн до 30 млн рублей в связи с динамикой цен на жилую недвижимость, сообщает «Коммерсант» .

«Строительные риски теперь несут сами банки, а средства людей защищены на время строительства. До момента его завершения деньги находятся на защищенных счетах эскроу, застрахованных государством», — сказала Набиуллина.

Она подчеркнула, что с учетом динамики цен на жилье необходимо увеличить размер страхового покрытия с 10 до 30 млн рублей.

Глава регулятора добавила, что после обсуждения на совещании с президентом России Владимиром Путиным данную идею поддержали в Минфине и Агентстве по страхованию вкладов (АСВ), а председатель правительства РФ Михаил Мишустин назвал ее разумной.

Ранее стало известно, что россияне смогут тратить материнский капитал на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) через эскроу-счета. Закон вступит в силу с 1 марта будущего года.