Россияне смогут тратить маткапитал на строительство домов через эскроу-счета

Глава государства Владимир Путин подписал закон, по которому маткапитал можно будет использовать для индивидуального жилищного строительство (ИЖС) через эскроу-счета. Документ размещен на портале правовой информации .

По закону средства маткапитала могут применяться для строительства дома по договору стройподряда, для этого нужно использовать счета эскроу. Маткапитал или часть от него можно положить на эскроу-счет, где бенефициаром будет юрлицо или ИП, которые возводят жилье.

Еще там прописан механизм возврата средств маткапитала при прекращении договора счета эскроу. Это происходит по федеральному закону № 256-ФЗ.

В документе прописаны понятия «подрядчика», «заказчика», «домокомплекта», «уполномоченного банка».

Данный закон вступит в силу с 1 марта будущего года.