Россияне смогут тратить маткапитал на строительство домов через эскроу-счета
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Глава государства Владимир Путин подписал закон, по которому маткапитал можно будет использовать для индивидуального жилищного строительство (ИЖС) через эскроу-счета. Документ размещен на портале правовой информации.
По закону средства маткапитала могут применяться для строительства дома по договору стройподряда, для этого нужно использовать счета эскроу. Маткапитал или часть от него можно положить на эскроу-счет, где бенефициаром будет юрлицо или ИП, которые возводят жилье.
Еще там прописан механизм возврата средств маткапитала при прекращении договора счета эскроу. Это происходит по федеральному закону № 256-ФЗ.
В документе прописаны понятия «подрядчика», «заказчика», «домокомплекта», «уполномоченного банка».
Данный закон вступит в силу с 1 марта будущего года.