90-летний пенсионер из Москвы отсудил квартиру в Тушине по «схеме Долиной»

90-летний пенсионер из Москвы продал квартиру в московском районе Тушино за 9 млн рублей, а затем отсудил ее по «схеме Долиной». По решению суда, он останется в ней жить, но должен вернуть покупателям деньги, которых у него нет, сообщает Mash .

В рамках сделки мужчина прошел платную судебно-психиатрическую экспертизу — его признали вменяемым. Покупателей это успокоило. Они оформили все документы, а затем заплатили за квартиру.

После скандального дела Ларисы Долиной и решения Верховного суда, который оставил квартиру за покупательницей Полиной Лурье, пенсионер изменил позицию. Он заявил, что в момент сделки не понимал своих действий, сославшись на статью 177 ГК РФ.

На заседании же он фактически признался в обмане по «схеме Долиной». Продавец заявил, что репетировал ответы, вводил экспертов в заблуждение, покупал билет на поезд, чтобы убедить всех, будто он переезжает к сыну. По его словам, он не понимал своих действий.

Несмотря на его признание, суд оставил квартиру за пенсионером. Но он обязал продавца вернуть деньги покупателям. Однако таких средств у пенсионера нет.

Теперь обманутая семья собирается подать иск в суд о мошенничестве. Она указывает на признание продавца и боится, что квартиру заберут, а деньги не вернут.

Между тем другая россиянка хочет отобрать жилье у ветерана СВО без ноги и руки по «схеме Долиной». Она заявила, что продала квартиру под давлением мошенников.

