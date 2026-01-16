Россиянка хочет отобрать жилье у ветерана СВО без ноги и руки по «схеме Долиной»

Пенсионерка пытается по «схеме Долиной» лишить жилья 23-летнего Романа из Вологодской области — ветерана спецоперации, который передвигается на инвалидной коляске, сообщает Baza .

Молодой человек на СВО потерял руку и ногу. Он специально искал квартиру, в которой ему будет удобно проживать. Квартиру с подходящей планировкой подбирала его мать, пока Роман лежал в госпитале. На приобретение недвижимости пошли соцвыплаты.

В результате женщина выбрала 3-комнатную квартиру стоимостью 2,5 млн рублей, которую продавала пенсионерка. Сделка прошла успешно, продавец получила деньги и дала обещание за 2 недели съехать и аннулировать свою регистрацию в жилье.

Вдруг пенсионерка пошла к правоохранителям и заявила им, что лишилась квартиры под давлением мошенников. В данный момент она через суд пытается признать сделку недействительной, а Роман боится, что после госпиталя окажется на улице.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.