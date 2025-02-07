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850 человек расселили в Шатуре из аварийного жилья в 2024 году

В ходе встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым глава городского округа Шатура Николай Прилуцкий рассказал, что за 2024 год в рамках госпрограммы из аварийного жилья в муниципалитете расселили 850 человек, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Воробьев провел рабочую встречу с Прилуцким. Они обсудили ряд вопросов, среди которых реализация программ по строительству и капитальному ремонту соцобъектов, развитие спортобъектов, благоустройство, модернизация системы ЖКХ, расселение аварийного жилья, экономика.

Глава округа добавил, что 522 жителя получили сертификаты, благодаря которым у них появилась возможность купить квартиру или дом в любом уголке Подмосковья. Остальным выдали ключи от новых квартир.

Как уточнил Прилуцкий, в планах на этот год расселить еще 1122 человека. В округе будут введены в эксплуатацию четыре многоквартирных дома, еще два МКД начнут строить.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома», — сказал Воробьев.