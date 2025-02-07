Андрей Воробьев обсудил с главой Шатуры строительство соцобъектов и систему ЖКХ

В частности, речь шла о реализации программ по возведению и капремонту соцобъектов, благоустройстве территории, модернизации системы ЖКХ, расселении людей из аварийного жилья.

«Николай Николаевич, вы уже полгода возглавляете муниципальный округ Шатура — отдаленный, но очень значимый. Сегодня поговорим о достижениях, о том, что является важным для реализации наших программ, а также о том, что беспокоит людей, которые живут на территории округа — и в Шатуре, и в Рошале, других населенных пунктах», — сказал губернатор.

Прилуцкий отметил, что на сегодняшний день в городском округе реализуется 42 инвестпроекта с общим объемом инвестиций 31 млрд рублей. В муниципалитете создадут около 2,8 тыс. рабочих мест.

По его словам, в 2025 году откроют швейное производство одежды и военного обмундирования «Эко-текс», также компания «Персеида» запустит производство растительных масел и жиров, а «Лека ФРИ» — комплекс по хранению, сортировке и переработке картофеля.