Глава Шатуры рассказал губернатору Подмосковья о капремонте и строительстве школ

Глава городского округа Шатура Николай Прилуцкий доложил губернатору Московской области Андрею Воробьеву, что в 2024 году после капремонта открыли корпус школы №1 в поселке Шатурторф, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Воробьев провел рабочую встречу с Прилуцким. Они обсудили ряд вопросов, среди которых реализация программ по строительству и капитальному ремонту соцобъектов, благоустройство, модернизация системы ЖКХ, расселение аварийного жилья, экономика.

По словам Прилуцкого, к новому учебному году планируется закончить работы в школе №2 в Шатуре. В 2026 году проведут капремонт школы в поселке Черусти.

«В сфере образования в 2024 году мы провели капитальный ремонт, открыли единственную школу в п. Шатурторф. В конце 2024-го приступили к одной из старейших школ на 600 мест — СОШ №2 в г. Шатура. Уже провели демонтаж, начали работы с кровлей», — сказал глава.

Он добавил, что еще ведется капитальный ремонт Центрального дома культуры им. Н.Н. Нариманова в Шатуре. Это уникальный объект, которые появился в 20-х годах XX века. В текущем году работы должны быть завершены.

«Хотим сохранить исторический архитектурный облик, в том числе восстанавливаем элементы лепнины внутренней отделки», — пояснил Прилуцкий.

Кроме того, в 2025 году планируют завершить ремонт Дома культуры в деревне Левошево.

В 2024 году в Шатуре открыли новый корпус детской поликлиники, а к концу этого года там планируют закончить капремонт взрослой. Еще в поселке Пустоши откроется ФАП, будет отремонтирована крыша в амбулатории п. Радовицкий, пищеблок поликлиники в Рошале. А также в округе появятся два передвижных ФАПа.