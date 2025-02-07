Пять котельных планируется построить в Шатуре в 2025 году

Воробьев провел рабочую встречу с Прилуцким. Они обсудили ряд вопросов, среди которых реализация программ по строительству и капитальному ремонту соцобъектов, развитие спортобъектов, благоустройство, модернизация системы ЖКХ, расселение аварийного жилья, экономика.

Он уточнил, что котельные появятся в п. Бакшеево, п. Радовицкий, п. Мишеронский, п. Шатурторф, мкр. Керва. На 6 объектах будет завершена модернизация (р. п. Черусти, с. Дмитровский Погост, п. Осаново-Дубовое, с. Середниково; г. Рошаль, ул. Лесная и ул. Коммунаров). Капитальный ремонт проведут на 7 км теплосетей.

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Еще в ближайшие три года планируется строительство очистных в Рошале, обновление и возведение шести водозаборных узлов (ВЗУ) в городском округе, строительство, капремонт или реконструкция 125 км сетей водоснабжения и 40 км канализационных сетей.

«Всего у нас 38 теплоисточников. За 10 лет было модернизировано 25. В этом году уже приступили к строительно-монтажным работам еще на 3 теплоисточниках, по 2 идут проектные работы. Все 5 должны завершить к отопительному периоду 2025–2026 гг.», — ответил на вопрос губернатора о темпах модернизации системы ЖКХ Прилуцкий.

Он уточнил, что по воде в округе тоже большая программа. Сейчас капитально ремонтируются 20 км сетей холодного водоснабжения. До 2028 года планируется сделать 125 км.