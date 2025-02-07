Глава Шатуры доложил Воробьеву, что в округе реализуют более 40 инвестпроектов

Глава городского округа Шатура Николай Прилуцкий доложил губернатору Московской области Андрею Воробьеву, что свыше 40 инвестпроектов планируется реализовать в Шатуре до 2029 года, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Воробьев провел рабочую встречу с Прилуцким. Они обсудили ряд вопросов, среди которых реализация программ по строительству и капитальному ремонту соцобъектов, благоустройство, модернизация системы ЖКХ, расселение аварийного жилья.

«Экономика за 2024-й показала положительную динамику по сравнению с 2023 годом в части создания рабочих мест — было создано порядка 2 тыс. Планируется до 2029-го реализовать порядка 42 инвестпроектов на общую сумму 31 млрд рублей», — сказал глава муниципалитета.

Он добавил, что в 2024 году в Шатуре завершили два инвестпроекта, начали четыре новых.

ГСПГТ «Шатура» планирует запустить в округе малотоннажный комплекс по производству и отгрузке сжиженного природного газа (2 млрд рублей инвестиций). Кроме того, компания «Локал» создаст производство шоколада, шоколадных и кондитерских глазурей (200 млн рублей инвестиций), а «Молирен» построит новый цех и модернизирует производство.