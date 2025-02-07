У жителей Шатуры есть большой запрос на развитие спортивной инфраструктуры

В ходе встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым глава городского округа Шатура Николай Прилуцкий отметил, что большой запрос у жителей округа есть на развитие спортивной инфраструктуры, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Воробьев провел рабочую встречу с Прилуцким. Они обсудили ряд вопросов, среди которых реализация программ по строительству и капитальному ремонту соцобъектов, благоустройство, модернизация системы ЖКХ, расселение аварийного жилья, экономика.

Как уточнил глава округа, в 2025 году планируется построить в Шатуре мини-стадион с системой подогрева и универсальную спортплощадку в микрорайоне Керва, а в 2026 году — мини-стадион в Рошале.

«Приступили к строительству нового стадиона с подогревом в Шатуре, который сдадим до конца года. Также аналогичный объект появится в Рошале», — добавил Прилуцкий.