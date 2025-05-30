207 жильцов переселили из аварийного жилья в Солнечногорске с начала года

С начала 2025 года в Солнечногорске переселили 207 жильцов из аварийных многоквартирных домов. О реализации программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Сорокин, сообщает пресс-служба администрации округа.

Как сообщил Александр Сорокин, программа переселения рассчитана на несколько лет. За последние три года в округе переселили порядка 500 квартир, 43 из которых — в 2025 году.

В настоящее время администрация округа заключает контракты на покупку порядка 100 жилых помещений: их предоставят переселяемым нанимателям муниципальных квартир по договору социального найма.

В свою очередь у собственников аварийного жилья есть возможность продать жилплощадь по фиксированной цене за квадратный метр и получить сверх этого доплату от правительства области — так называемый жилищный сертификат. Он позволяет «рассчитать» стоимость квадратного метра аварийного жилья по цене 174 тыс. рублей.

«Спасибо губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву за возможность собственникам покупать квартиру с дотацией к тем деньгам, которые предоставляют за выкуп жилья. Это позволяет собственникам выбрать в Московской области то жилье, которое им нравится. Дотация в виде жилищного сертификата выплачивается продавцу жилья», — рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Сорокин.

Александр Сорокин отметил, что в округе строятся несколько домов для переселения: жилой комплекс «Радость» в поселке Радумля, новый дом в жилом комплексе «Поварово-Молодежный-2» в поселке Поварово по улице Школьной. В первый планируют переселить жильцов из микрорайона ММС-2, а во второй — домов № 11, 12, 13 микрорайона № 2 поселка Поварово.

Всего в 2025 году в Солнечногорске после расселения планируют снести 12 аварийных многоквартирных домов.

Вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Где-то нужен более энергичный подход к капитальному ремонту, а где-то у нас есть успехи по расселению, но люди хотят ясности, когда они переедут. Мы эту тему сами поднимаем, говорим о ней. Еще раз подчеркиваю, что вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда», — сказал Воробьев.