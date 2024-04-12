1,7 тыс заявлений на переселение из аварийных домов поступило в Подмосковье

В 31 округе Подмосковья поступило 1 708 заявлений на переселение из аварийных домов. Более 2,6 тысячи человек обратились за помощью в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Наибольшее число заявлений поступило из Шатуры, Сергиево-Посадского округа, Ступино, Егорьевска и Воскресенска. Общая площадь расселяемого аварийного жилья в рамках этой программы составляет 50 тыс. кв. метров.

Программа имеет несколько преимуществ: собственникам не нужно ждать завершения строительства, они могут приобрести жилье в любом районе Подмосковья, а минимальная площадь составляет 33 квадратных метра, что позволяет тем, кто привык жить в небольшой квартире, выбрать более просторное жилье - не менее 33 квадратных метров.

По сертификату стоимость одного квадратного метра аварийного жилья составляет 130 тысяч рублей.



Как рассчитывается сумма сертификата, как его оформить, какой у него срок действия, что делать, если аварийное жилье досталось по наследству несовершеннолетнему ребенку либо это долевая собственность — чтобы ответить на все эти вопросы в Минстрое работает горячая линия: +7 (925) 241-75-24.



Ранее Андрей Воробьев сообщал, что в этом году планируется закончить аварийное жилье, которое было признано (таковым - ред.) до 2017 года.



«И мы приступаем за следующие 5 лет также расселять следующих жителей», - сообщил Воробьев.