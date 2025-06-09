111 заявок на сертификаты подали переселенцы из аварийного жилья в Подмосковье

Собственники аварийных жилых помещений с начала июня подали уже 111 заявлений на жилищные сертификаты в 22 округах Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона.

«Всего подано 111 заявлений в 22 округах Подмосковья. Наибольшее количество заявлений подано в Щелково (12), Кашире (11), Орехово-Зуевском округе (11), Рузском округе (10), Королеве (9) и Шатуре (9)», — говорится в сообщении.

«Сертификат на расселение аварийного фонда — это документ, на основании которого государство компенсирует гражданам затраты на покупку нового жилья», — цитирует пресс-служба министра строительного комплекса Подмосковья Александра Туровского.

Сертификат ускоряет переезд в новое жилье. Он позволяет оплатить покупку за счет государства, которое выкупает 1 кв. м по цене 174 839 руб. Минимальный метраж — 28 кв. м, даже если площадь, принадлежащая собственнику, меньше. Таким образом, выплата по сертификату составит не менее 4 895 492 руб.

С помощью сертификата собственник сможет приобрести квартиру в новостройке в любом округе Подмосковья.

Как рассчитывается сумма сертификата, как его оформить, какой у него срок действия, что делать, если аварийное жилье досталось по наследству несовершеннолетнему ребенку либо это долевая собственность — чтобы ответить на все эти вопросы в Минстрое работают телефоны «Горячей линии»: 8 (926) 611-93-33, 8 (925) 241-75-24, 8 (925) 241-13-52.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что программа сертификатов по переселению из аварийного жилья оказалось удобной и оперативной.

«Вы знаете, что мы первыми из регионов предложили сертификаты, которые позволяют человеку свободу выбора в части географической возможности приобрести жилье. <…> Мы ее (программу — ред.) дальше продолжаем», — добавил Воробьев.