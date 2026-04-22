В Подмосковье заменят более 4 тыс лифтов до 2031 года

В Московской области до 2031 года планируют заменить 4 044 лифта в многоквартирных домах и ужесточить требования к их обслуживанию. В 2026 году обновят 375 подъемников в 122 домах на сумму 1,6 млрд рублей. Решения обсудили на круглом столе в Мособлдуме, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Круглый стол по вопросам содержания и ремонта лифтов прошел в Мособлдуме по поручению председателя Игоря Брынцалова. Заместитель председателя думы Олег Рожнов напомнил, что с 1 сентября вступит в силу федеральный закон, который вводит новые требования к техническому обслуживанию лифтов в МКД. Работать смогут только компании, включенные в федеральный перечень специализированных организаций. Управляющие компании, ТСЖ и кооперативы будут обязаны заключать с ними отдельные договоры.

Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко сообщил, что в регионе более 14 тыс. домов с лифтами, всего эксплуатируется свыше 67 тыс. подъемников.

«В прошлом году мы ввели единый стандарт. Обязательные требования к договору: один механик на 40–60 лифтов, запрет субподряда, конкурс вместо аукциона, цена от 8000 рублей за лифт в месяц и наличие аварийной бригады. 82% муниципалитетов перешли на новый стандарт», — рассказал Даниленко.

Он добавил, что количество жалоб на лифты снизилось на 18% по сравнению с 2024 годом. До 2031 года в регионе необходимо заменить 4044 лифта, из них 375 — в 2026 году.

Генеральный директор фонда капитального ремонта общего имущества МКД Московской области Дмитрий Сватковский отметил, что с 2014 года в регионе уже заменили 13,9 тыс. лифтов в 4,5 тыс. домов. В рамках программы 2023–2025 годов обновили 1213 лифтов в 409 МКД. По его словам, к 2031 году планируется заменить не менее 4 тыс. лифтов, ежегодно — по 400–500 единиц с учетом истечения 25-летнего срока эксплуатации.

По итогам обсуждения участники приняли решение создать рабочую группу по мониторингу организации технического обслуживания и ремонта лифтов в Подмосковье с учетом требований 564-ФЗ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.

«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.