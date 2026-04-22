Родители в Красногорске отказались от проверки соцсетей детей
В школе Красногорска родителям третьеклассников предложили разрешить мониторинг соцсетей детей на весь период обучения. Юрист заявил, что от такого контроля можно отказаться без последствий, сообщает «Вечерняя Москва».
Родителям учеников третьего класса одной из школ Красногорска выдали документ с просьбой разрешить классному руководителю мониторить публичные страницы детей в социальных сетях. Проверка должна была вестись на протяжении всего обучения в школе.
В документе указано, что цель мониторинга — обеспечение безопасности, профилактика противоправных действий в интернете и предупреждение ситуаций, способных негативно повлиять на ребенка. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», родители отказались подписывать согласие, заявив, что способны самостоятельно контролировать активность детей в Сети.
Кандидат юридических наук, вице-президент Невской коллегии адвокатов Андрей Алешкин напомнил, что Конституция РФ гарантирует свободу мысли и слова.
«Если педагоги хотят проверять социальные сети детей, это не означает, что так нужно делать. Потому это право, а не обязанность», — объяснил эксперт.
Он подчеркнул, что такой мониторинг носит рекомендательный, инициативный характер и не закреплен как обязательная норма.
«Он никак не коррелирует с законом. Поэтому родители вправе отказаться от такого дополнительного контроля за их детьми», — добавил собеседник «ВМ».
По словам юриста, письменный отказ не повлечет негативных последствий, а страницы ребенка не будут проверять педагоги.
