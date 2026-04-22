Родители в Красногорске отказались от проверки соцсетей детей

В школе Красногорска родителям третьеклассников предложили разрешить мониторинг соцсетей детей на весь период обучения. Юрист заявил, что от такого контроля можно отказаться без последствий, сообщает «Вечерняя Москва» .

Родителям учеников третьего класса одной из школ Красногорска выдали документ с просьбой разрешить классному руководителю мониторить публичные страницы детей в социальных сетях. Проверка должна была вестись на протяжении всего обучения в школе.

В документе указано, что цель мониторинга — обеспечение безопасности, профилактика противоправных действий в интернете и предупреждение ситуаций, способных негативно повлиять на ребенка. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», родители отказались подписывать согласие, заявив, что способны самостоятельно контролировать активность детей в Сети.

Кандидат юридических наук, вице-президент Невской коллегии адвокатов Андрей Алешкин напомнил, что Конституция РФ гарантирует свободу мысли и слова.

«Если педагоги хотят проверять социальные сети детей, это не означает, что так нужно делать. Потому это право, а не обязанность», — объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что такой мониторинг носит рекомендательный, инициативный характер и не закреплен как обязательная норма.

«Он никак не коррелирует с законом. Поэтому родители вправе отказаться от такого дополнительного контроля за их детьми», — добавил собеседник «ВМ».

По словам юриста, письменный отказ не повлечет негативных последствий, а страницы ребенка не будут проверять педагоги.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.