ФНС с 1 мая обновит порядок списания безнадежных долгов

С 1 мая Федеральная налоговая служба изменит порядок работы с долгами, которые невозможно взыскать. Нововведение носит технический характер и не означает массового списания обязательств, сообщает RT .

Федеральная налоговая служба систематизирует задолженности, которые числятся в базе, но фактически не могут быть взысканы — из-за отсутствия имущества у должника, завершенного банкротства или истечения сроков взыскания.

«Речь идет не о появлении принципиально нового инструмента давления на налогоплательщиков, а, скорее, о наведении порядка в той части задолженностей, которые фактически «висят» в системе, но по объективным причинам не могут быть взысканы: например, из-за отсутствия имущества у должника, завершенных процедур банкротства или истечения сроков взыскания», — объяснил руководитель направления по GR-коммуникациям PRIX Club Георгий Мартиросов.

По его словам, наличие «мертвых» долгов искажает статистику и усложняет планирование. Обновление позволит очистить данные и сосредоточиться на реально взыскиваемых обязательствах.

«Если у налогоплательщика есть активы или сохраняется возможность взыскания, такие обязательства никуда не исчезают. Изменения касаются именно тех случаев, где взыскание объективно невозможно и уже подтверждено соответствующими процедурами», — отметил эксперт.

Мартиросов уточнил, что изменения затронут как юридических, так и физических лиц с признанной безнадежной задолженностью. В первую очередь это компании после банкротства и граждане, в отношении которых процедуры взыскания завершены без результата.

