Врач Оруджова заявила, что ИИ усилит, а не заменит медиков

Айнур Новруз кызы Оруджова отметила, что ИИ уже меняет диагностику и лечение. Алгоритмы распознают патологии на рентгеновских снимках, КТ, МРТ, маммограммах и изображениях сетчатки, анализируют данные электронных карт, генетических и лабораторных исследований. Носимые устройства отслеживают пульс, давление и уровень глюкозы и сигнализируют о рисках. Автоматизация отчетов и форм освобождает время врача.

«Однако врач – это не только диагност, но и человек, который общается с пациентом, поддерживает, проясняет сложные вопросы, касающиеся здоровья. Эмпатия, сострадание, умение строить доверительные отношения – это то, что ИИ пока не может сымитировать. Врач принимает решения, опираясь не только на данные, но и на свой опыт, интуицию, понимание анамнеза пациента. В медицине встречаются редкие заболевания или нетипичные проявления болезней, где данных для обучения ИИ недостаточно. В таких ситуациях опыт и клиническое мышление врача становятся решающими. В конечном итоге, ответственность за жизнь и здоровье пациента несет врач. Передача этой ответственности машине пока не представляется этически возможной. Проведение операций, осмотр пациента, медицинские процедуры – все это требует тонкой моторики и прямой физической манипуляции, что невозможно для ИИ», — пояснила эксперт.

По словам Оруджовой, наиболее вероятен сценарий «ИИ-усиленного врача», когда технологии помогают быстрее ставить диагнозы и принимать решения, а специалист уделяет больше времени пациенту.

