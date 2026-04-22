Лена Катина поддержала Егора Крида после скандала

Солистка t.A.T.u. Лена Катина поддержала Егора Крида после критики из-за его замечания зрителям о съемке на концерте в Краснодаре, сообщает kp.ru .

На гала-ужине премии МУЗ-ТВ 2026 певица прокомментировала скандал вокруг Егора Крида. После концерта в Краснодаре артист сделал зрителям замечание за съемку на телефоны, что вызвало волну критики в сети.

«Я как артист могу сказать только одно. Очень неприятно видеть чехлы телефонов вместо лиц. Поэтому да, я тоже предпочитаю, чтобы люди наслаждались живыми эмоциями вместо того, чтобы смотреть на это через какие-то пиксели. Так получается лучший энергообмен и больше эмоций», — сказала Катина.

Артистка также рассказала о воспитании детей. По ее словам, старшего сына она ограничивает в сладком и вредной еде.

«Просит, конечно. Я его сильно ограничиваю. Он умеет оторваться, когда мама этого не видит. Младший еще не знает, что это такое — у него пока только компотик из сухофруктов и то без сахара», — отметила певица.

«Я пока своему маленькому не даю ничего, он не знает, что такое шоколад. Максимум — это какие-то мармеладки, фруктовые кусочки, фруктовое желе», — заявила Катина.

Комментируя идею возвращения общественно полезного труда в школы, артистка добавила: «Мы мыли окна в школе. Мой старший тоже убирается в классе вполне. Поэтому я считаю, что это абсолютно нормально».

У певицы двое сыновей — 10-летний Александр и 2-летний Демьян.

