Бречалов пообещал превратить Ижевск в «Москву на минималках»

В интервью ОТР Александр Бречалов отметил, что Москва является «самым комфортным городом в мире» и примером благоустройства. По его словам, Ижевск также движется в этом направлении и уже реализует конкретные проекты.

«И это не только планы, мы их реализуем. Ижевск, „трехлетка“ — с 2025 года начинаем убирать хлам, приводить дороги в порядок, фасады благодаря нашим партнерам, правительству и федеральным компаниям, меняем общественные пространства... У нас в этом году очень классный проект по набережной открывается, "Березовая роща" со "Сбером"... Поставил задачу к 2027 году, максимум 2028 году, чтобы Ижевск [стал] этакой Москвой на минималках, чтобы люди понимали: "О, слушайте, у нас тут тоже круто: и дороги качественные, и тротуары". И не только про Ижевск: про малые города, про райцентры», — заявил Бречалов.

Глава региона подчеркнул, что преобразования требуют времени и не могут быть реализованы одновременно. При этом, по его словам, изменения уже заметны как в Ижевске, так и в целом по Удмуртии.

