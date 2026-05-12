Мособлдума объявила конкурс работодателей Подмосковья

Конкурс «Лучший работодатель Подмосковья по созданию условий для здорового образа жизни и прохождения диспансеризации сотрудниками» стартовал 11 мая 2026 года. Участие могут принять компании и индивидуальные предприниматели региона, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Конкурс направлен на поддержку работодателей, которые создают условия для здорового образа жизни сотрудников и помогают им своевременно проходить диспансеризацию и профилактические осмотры.

«Конкурс проводится для того, чтобы поддержать и поощрить работодателей, которые действительно заботятся о здоровье своих сотрудников: создают благоприятные условия в коллективе, помогают персоналу вовремя проходить диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры. Важно отметить, что речь о мероприятиях, утвержденных приказом Министерства здравоохранения РФ №404н», — отметил председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

Конкурс пройдет в три этапа: с 11 мая по 18 сентября, с 21 сентября по 30 октября и со 2 ноября по 7 декабря 2026 года. Участвовать могут юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также филиалы и представительства, работающие в Московской области. Не допускаются организации в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, предприниматели, прекратившие деятельность, и работодатели с задолженностью по зарплате.

Для участия необходимо до 18 сентября направить анкету на электронную почту zdravmod@yandex.ru. Дополнительно можно приложить презентацию до 15 слайдов или видеоролик продолжительностью от 2 до 10 минут, а также другие материалы, подтверждающие работу по развитию здорового образа жизни и организации диспансеризации.

Жюри оценит участие сотрудников в диспансеризации по приказу Минздрава РФ №404н, сотрудничество с медицинскими организациями системы ОМС Московской области, наличие системы информирования и мониторинга здоровья, проведение совместных акций, использование телемедицины и электронных сервисов, наличие медицинского кабинета, спортивной инфраструктуры и взаимодействие с муниципалитетами и профсоюзами.

Победителями станут участники, набравшие наибольшее количество баллов и занявшие первое, второе и третье места. Приглашения на церемонию награждения направят не позднее 2 ноября, а сама церемония пройдет до 7 декабря 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.