Звезду сериала «Постучись в мою дверь» Эрчел задержали по делу о наркотиках

26 марта турецкая полиция получила ордер на задержание звезды сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел. Ее задержали в аэропорту Стамбула 27 марта, сообщает Starhit .

Правоохранители не задержали актрису в день выдачи ордера, поскольку она находилась за рубежом. Однако артистка сказала, что вернулась в Турцию, и готова работать со следствием.

27 марта Эрчел прилетела в Стамбул. Ее задержали полицейские.

Артистка дала показания в суде. Ее отправили проходить тест на наркотики. От результата зависит дальнейшая судьба дела против артистки.

26 марта задержали экс-избранника артистки Хакана Сабанджи. Миллиардер сказал правоохранителям, что не употреблял наркотики.

С 2025 года в Турции проводят антинаркотический рейд. Местные правоохранители борются с дилерами запрещенных веществ. Задержали уже 20 человек. Среди них известные актеры, крупные предприниматели, артисты и иные влиятельные люди.

