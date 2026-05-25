В Раменском округе школьников научили сажать деревья

Занятие по правилам посадки и ухода за деревьями прошло для участников школьного лесничества «Юный лесник» при Константиновской школе Раменского округа. Практикум провели сотрудники Виноградовского филиала ГАУ МО «Мособллес», сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Сотрудники Виноградовского филиала ГАУ МО «Мособллес» организовали для школьников урок на тему правильной посадки деревьев и ухода за ними. Участниками стали ребята из школьного лесничества «Юный лесник», созданного при Константиновской средней школе Раменского муниципального округа.

На занятии учащимся рассказали, как выбирать место для посадки, готовить почву и подбирать саженцы. Отдельно специалисты остановились на правилах полива, рыхления почвы и защите молодых деревьев от вредителей и болезней.

Теоретическую часть дополнили наглядными материалами. Затем школьники под руководством лесничего высадили несколько саженцев ели на территории лесничества, применив полученные знания на практике.

«Очень важно, чтобы дети умели правильно сажать деревья и ухаживать за ними. Сегодняшние школьники — это завтрашние защитники природы, и от их умений, ответственности и любви к природе зависит, каким станет лес для следующих поколений», — сказал старший участковый лесничий Виноградовского филиала ГАУ МО «Мособллес» Николай Осокин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.