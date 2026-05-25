Студент из Раменского округа стал лауреатом фестиваля в Петербурге

Студент Раменского колледжа Александр Андреев с 16 по 22 мая стал лауреатом I степени XIX международного творческого фестиваля «Шаг навстречу» в Санкт-Петербурге. Он представил авторское стихотворение, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Александр Андреев принял участие в фестивале вместе с наставником Ириной Кадыровой. На конкурсе он прочитал стихотворение собственного сочинения «Вечный огонь Памяти» и был удостоен диплома лауреата I степени. Ирина Кадырова получила благодарственное письмо за подготовку студента.

Программа фестиваля включала не только конкурсные выступления, но и культурные мероприятия. Для участников организовали автобусную экскурсию по Санкт-Петербургу с посещением Петропавловской крепости. Также они побывали на камерном концерте в Малом зале филармонии и приняли участие в художественном мастер-классе в академии имени А. Л. Штиглица.

Во Дворце учащейся молодежи открылась выставка работ участников, где представили картину Александра Андреева «Утро в деревне». Завершился день симфоническим концертом в Большом зале филармонии, на котором лауреаты выступили вместе с профессиональным оркестром. Участники фестиваля также посетили Петергоф, Эрмитаж и Мариинский театр.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.