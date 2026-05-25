В Королеве восстановили 32 участка после ремонта сетей

Специалисты водоканала Королева с начала апреля восстановили благоустройство на 32 участках после ремонта водопроводных и канализационных сетей. Работы провели на городских улицах и проспектах, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

С начала апреля бригады водоканала привели в порядок территории, затронутые при ремонте инженерных коммуникаций. Общая площадь восстановленного асфальтового покрытия превысила 600 квадратных метров. Дополнительно специалисты уложили щебеночное покрытие на площади 53 квадратных метра.

Работы прошли на проспектах Космонавтов и Королева, улицах Дзержинского, Горького, Кирова, Ленина, Маяковского, Пушкинской, Пролетарской, Советской, Богдана Хмельницкого и других адресах. Бригада заменила асфальт, усилила основание дорожного покрытия, выровняла поверхность и установила бордюрные камни вдоль дорог и пешеходных дорожек.

Восстановление благоустройства является обязательным этапом после завершения ремонта на водопроводных и канализационных сетях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за 3 года по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Подмосковье должны выполнить 640 мероприятий.

«Сейчас, соответственно, специалисты комиссионно проводят анализ системы водоснабжения, водоотведения. Вы знаете, что один из национальных проектов предполагает комплексную работу по модернизации ЖКХ», — сказал Воробьев.