В Пушкино к концу 2026 года достроят пристройку к детсаду

Строительство новой пристройки к детскому саду «Звездочка» в Пушкино планируют завершить до конца 2026 года. После ввода корпуса вместимость учреждения увеличится с 120 до 180 детей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Проект предусматривает возведение трехэтажного здания площадью более 1 тыс. квадратных метров. В нем разместят три группы для детей младшего, среднего и старшего возраста по 20 человек в каждой. Таким образом, детский сад сможет принимать на 50% больше воспитанников.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.