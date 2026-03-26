В Турции прогремело расследование с участием известной актрисы

Имя актрисы Ханде Эрчел оказалось в списке фигурантов масштабного расследования в Турции, которое началось с задержания телеведущего Мехмета Акифа Эрсоя. Следствие проверяет связи представителей шоу-бизнеса, спорта и крупного бизнеса, сообщает «Сайт MK.Ru» .

Турецкий журналист Абдуррахман Камбуроглу сообщил, что дело вышло далеко за рамки истории с одной актрисой. По его словам, расследование стало одним из самых масштабных за последнее время и началось после задержания известного телеведущего Мехмета Акифа Эрсоя.

«Это не какая-то отдельная история с одной актрисой — это большая волна», — рассказал Камбуроглу.

Следователи проверяют не только употребление запрещенных веществ, но и их распространение, а также возможную организацию поставок. В материалах дела упоминаются закрытые вечеринки и запрещенные азартные игры в отеле на Босфоре.

«Проверяются эпизоды с участием футболистов и судей», — пояснил журналист, добавив, что речь идет в том числе о ставках на договорные матчи через иностранные сайты.

Также расследуются заявления женщин о давлении и шантаже. По данным следствия, встречи проходили в закрытом кругу с участием представителей элиты.

Имя Ханде Эрчел фигурирует среди многих других, включая актеров, бизнесменов и бывшего главу футбольного клуба «Бешикташ». Журналист подчеркнул, что включение в список не означает доказанной вины, а проверка продолжается.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.