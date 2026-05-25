Студенты колледжа «Энергия» провели мастер-классы в Подмосковье

Мастер-классы для выпускников школ и их родителей прошли 23 мая в Балашихе и Ногинске на базе Подмосковного колледжа «Энергия». Студенты представили направления подготовки и рассказали об особенностях обучения, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Студенты первого и второго курсов балашихинского и ногинского подразделений колледжа организовали для школьников экскурсии по профессиональным мастерским. Участники пообщались со специалистами и узнали о программах подготовки.

Гостям представили специальности программиста, специалиста по пожарной безопасности, техника-электрика мастера ЖКХ, оператора информационных систем и ресурсов, специалиста по мехатронике и робототехнике, а также техника. Школьники и родители смогли задать вопросы о содержании обучения и перспективах трудоустройства.

Советник директора по воспитанию и председатель приемной комиссии Екатерина Дашевская рассказала о правилах поступления и ключевых особенностях образовательного процесса. В колледже отметили, что такие встречи помогают будущим абитуриентам осознанно выбрать профессию и подготовиться к поступлению.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.