Звезда «Слова пацана» Леон Кемстач назвал внешность Кайли Дженнер идеальной

Несмотря на то, что сериал принес начинающему актеру популярность и толпы поклонниц, Кемстач сейчас думает не об отношениях, а о профессиональной карьере и обучении.

Однако в беседе со звездным стилистом и фэшн-блогером Алеко Надиряном юный артист разоткровенничался и признался, как должна выглядеть его идеальная спутница жизни. Пример он привел из зарубежного шоубиза, а вот среди российских коллег никого выделить не смог.

Оказалось, что Кемстачу пришлась по душе внешность американской телезвезды и модели Кайли Дженнер, которая, по его словам, отличается естественной красотой и женственностью. При этом известно, что Дженнер прибегала к пластическим операциям и уколам красоты.

«Если из мирового шоу-бизнеса, то, наверное, Кайли Дженнер, какая она сейчас. Когда она начала встречаться с Тимоти Шаламе, она стала как-то ближе к моему типажу, в плане того, что она стала светлее, натуральнее, без мейка», — заявил Кемстач.

Актер пояснил, что в этом плане консервативен, так как все детство провел с бабушкой. По его мнению, именно скромность украшает человека.

Ранее уличные фотографы поймали Кайли Дженнер на прогулке в Калифорнии. Ее образ дополнил самый модный аксессуар осени — сумка-хобо от бренда Miu Miu.