Носит Кайли Дженнер: стала известна самая модная сумка сезона
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Уличные фотографы поймали американскую телезвезду и модель Кайли Дженнер на прогулке в Калифорнии. Ее образ дополнила самая модная сумка осени от бренда Miu Miu, сообщает Lady.mail.ru.
На снимках младшая сестра Ким Кардашьян запечатлена в образе «офисной сирены». Звезда для выхода выбрала высокие сапоги с каблуком kitten heel и укороченный тренч Miu Miu.
Ее аутфит дополнил самый модный аксессуар текущей осени — сумка-хобо этой же фирмы с розовой подвеской-медвежонком. Такую же можно приобрести за 230 тыс. рублей.
Дженнер надела очки с черной оправой Miu Miu. Еще на Кайли заметили множество бриллиантовых сережек и серебряные кольца.
Ранее модель заявила, что хочет родить третьего ребенка, его отцом она хотела бы видеть актера Тимоти Шаламе.