Носит Кайли Дженнер: стала известна самая модная сумка сезона

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Кайли Дженнер вышла в свет с самой модной сумкой осени от Miu Miu

Уличные фотографы поймали американскую телезвезду и модель Кайли Дженнер на прогулке в Калифорнии. Ее образ дополнила самая модная сумка осени от бренда Miu Miu, сообщает Lady.mail.ru .

На снимках младшая сестра Ким Кардашьян запечатлена в образе «офисной сирены». Звезда для выхода выбрала высокие сапоги с каблуком kitten heel и укороченный тренч Miu Miu.

Ее аутфит дополнил самый модный аксессуар текущей осени — сумка-хобо этой же фирмы с розовой подвеской-медвежонком. Такую же можно приобрести за 230 тыс. рублей.

Дженнер надела очки с черной оправой Miu Miu. Еще на Кайли заметили множество бриллиантовых сережек и серебряные кольца.

Ранее модель заявила, что хочет родить третьего ребенка, его отцом она хотела бы видеть актера Тимоти Шаламе.