Кайли Дженнер заявила, что хочет родить ребенка от Тимоти Шаламе
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Американская телезвезда и модель Кайли Дженнер хочет родить третьего ребенка. Идеальным отцом для будущего малыша она посчитала актера Тимоти Шаламе, сообщает «Лента.ру».
Анонимный источник отметил, что Дженнер готова снова стать матерью. Звезда считает, что Шаламе — идеальный кандидат в отцы. Якобы модель открыто заявляет о своих планах. Она уверена, что актера не отпугнет такое давление.
При этом многие замечают, что Шаламе и Дженнер смогли найти баланс между работой и свиданиями, но их отношения не такие гармоничные, как кажутся на первый взгляд. Ближайшее окружение пары видит совсем другую сторону знаменитого актера.
«Он ведет себя скорее как одинокий парень, чем как человек в счастливых отношениях», — заявил источник.
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