Кайли Дженнер заявила, что хочет родить ребенка от Тимоти Шаламе

Анонимный источник отметил, что Дженнер готова снова стать матерью. Звезда считает, что Шаламе — идеальный кандидат в отцы. Якобы модель открыто заявляет о своих планах. Она уверена, что актера не отпугнет такое давление.

При этом многие замечают, что Шаламе и Дженнер смогли найти баланс между работой и свиданиями, но их отношения не такие гармоничные, как кажутся на первый взгляд. Ближайшее окружение пары видит совсем другую сторону знаменитого актера.

«Он ведет себя скорее как одинокий парень, чем как человек в счастливых отношениях», — заявил источник.

Ранее принявший российское гражданство боец смешанных единоборств (MMA) Джефф Монсон женился по мусульманскому обряду. Венчание (никах) совершено в главной мечети Уфы.