Фото: звезда MMA Джефф Монсон женился по нормам ислама в Уфе

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Боец MMA Джефф Монсон женился по мусульманскому обряду в мечети Уфы

Принявший российское гражданство боец смешанных единоборств (MMA) Джефф Монсон женился по мусульманскому обряду. Венчание (никах) совершено в главной мечети Уфы, сообщает РИА Новости Спорт со ссылкой на супругу спортсмена Екатерину.

По словам жены Монсона, бракосочетание прошло еще 7 октября. Екатерина добавила, что никах состоялся «довольно скромно» — пара не любит выносить личную жизнь на публику.

«А торжественную свадьбу с многочисленными гостями планируем провести в 2025 году, скорее всего, весной», — сказала жена бойца MMA.

Екатерина также призналась, что она и ее муж хотят завести ребенка.

Летом 2024 года Джефф Монсон принял ислам. Это произошло во время приема по случаю Курбан-байрама в Москве.

Ранее Монсон был депутатом совета Красногорского городского округа Московской области. Бывший спортсмен баллотировался по спискам партии «Единая Россия».