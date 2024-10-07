Звезда «Беспринципных» Ингеборга Дапкунайте обрывает все связи с Россией

Покинувшая Россию актриса Ингеборга Дапкунайте, снимавшаяся в том числе в популярном сериале «Беспринципные», закрывает статус индивидуального предпринимателя в РФ. Артистка уплатила все налоги, чтобы оборвать связи со страной, сообщает SHOT .

Дапкунайте написала заявление о ликвидации ИП 4 октября. Недавно артистка заплатила российской налоговой около 500 тыс. рублей, которые числились ее долгом.

Артистка — уроженка литовского Вильнюса. Родители Дапкунайте проживали в Москве. На протяжении длительного время актриса работала в Великобритании, но затем жила и снималась в фильмах, сериалах в РФ. После начала спецоперации женщина покинула страну.

Ранее ФНС начала ликвидацию последнего бизнеса Дапкунайте в России — ООО «Скилз Акэдэми». Компания специализировалась на детском образовании. Причина закрытия фирмы в том, что последние отчеты подавали в последний раз только в 2020 году.