Звезда «Интердевочки» Дапкунайте лишится последнего бизнеса в России

Вторая половина ликвидируемой компании является собственностью бывшего мужа звезды фильма «Интердевочка» Дмитрия Ямпольского. ООО «Скиллз Акэдеми» занималось детским образованием. Подростков учили в том числе скорочтению и английскому языку, а дошколят готовили к обучению в школах.

В последний раз отчеты о работе компании в налоговую поступали в 2020 году. В связи с этим специалисты ФНС приняли решение ее ликвидировать.

В прошлом году Дапкунайте попала в скандальную историю. Она стала участником судебной тяжбы из-за дорогостоящей недвижимости.