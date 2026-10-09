«Терпи, иначе не будет детей»: жертва раскрыла подробности о педиатре-педофиле

Жительница Москвы, обвинившая бывшего участкового педиатра одной из поликлиник столичного района Чертаново в сексуальном насилии под предлогом лечебных процедур, рассказала подробности взаимодействия с ним. Мужчина же свою вину отрицает, сообщает msk1.ru .

По словам заявительницы, инциденты происходили в конце 2012 года, когда ей было 11 лет. После полученной черепно-мозговой травмы девочку направили к участковому врачу, который убедил ее в необходимости специального массажа на дому.

Мужчина уверял ребенка, что манипуляции необходимы для вправления тазовой кости и предотвращения будущего бесплодия. После этого, по словам пострадавшей, совершал в отношении нее развратные и насильственные действия.

«Он вытаскивает из меня пальцы и говорит: „Ты сейчас плачешь, потому что ты стесняешься или потому, что тебе больно?“ На это я ему отвечаю: „И то, и то“. Он мне говорит, что, если я не перетерплю все его сеансы, то в будущем не буду иметь детей», — поделилась пострадавшая.

Девочка росла в семье с пьющими взрослыми и долгое время не решалась рассказать о случившемся близким. Она осознала криминальный характер вероятных поступков медика лишь во взрослом возрасте.

Позже москвичка нашла еще одну бывшую пациентку того же врача. Она подтвердила схожие приставания в стенах поликлиники и также обратилась в полицию. Обе девушки прошли многочасовое тестирование на полиграфе и дали подробные показания.

Сам врач, вышедший на пенсию, категорически отвергает все обвинения, называя претензии вымыслом. Он списывает заявления на неблагополучную обстановку в семье заявительницы.

Мужчину вызывали на опрос в полицию и также подвергли проверке на детекторе лжи. После этого его отпустили под обязательство оставаться на связи. Сотрудники следственных органов проводят проверку по поступившим материалам.

Ранее сообщалось, что педиатру поручали проверять состояние здоровья девочек в школах. Во время общих осмотров врач якобы заставлял несовершеннолетних выходить в коридор медучреждения в одних трусах.

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