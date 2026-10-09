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Над 20 регионами РФ и двумя морями ликвидировали более 500 беспилотников ВСУ

Средства противовоздушной обороны с 20:00 8 октября до 08:00 9 октября уничтожили и перехватили 505 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны России.

Дроны были нейтрализованы над территориями Московского региона, Краснодарского края, республик Татарстан и Крым. БПЛА сбили над Брянской, Калужской, Нижегородской, Белгородской, Курской, Орловской, Воронежской, Липецкой, Тульской, Тверской, Тамбовской, Смоленской, Рязанской, Ульяновской, Ростовской и Астраханской областями.

Кроме того, воздушные цели поразили над Черным и Азовским морями.

Ранее сообщалось, что над Калужской областью сбили 26 БПЛА ВСУ. Была повреждена инфраструктура, ранения получили девять человек.

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