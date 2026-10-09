Мособлводоканал начислил предприятиям 244 млн руб за нарушения сброса стоков

Мособлводоканал с начала 2026 года провел 576 инспекционных выездов к абонентам и начислил предприятиям 244 млн рублей за сверхнормативный сброс опасных соединений, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Мособлводоканал проверяет абонентов, чтобы пресечь негативное воздействие промышленных объектов и защитить очистные сооружения. С начала года сотрудники совершили 576 инспекционных выездов. По итогам проверок предприятиям-нарушителям начислили 244 млн рублей за сверхнормативный сброс опасных соединений.

Под постоянным наблюдением находятся свыше 6 тыс. юридических лиц, подключенных к централизованной канализации. Система работает на принципах прозрачной экономики, закрепленных постановлением правительства РФ.

Для поиска нарушителей Мособлводоканал уже год использует нейросетевой модуль. Он анализирует тысячи протоколов лабораторных исследований, сопоставляет данные по разным точкам сброса и выявляет нетипичные химические маркеры.

На основе анализа система составляет списки потенциальных нарушителей с указанием муниципальных округов, точных адресов и сфер деятельности. Нейросеть также помогает выявлять теневой бизнес — компании, которые уклоняются от заключения официальных договоров или нелегально подключились к канализационным сетям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что властям нужно использовать все доступные и современные способы, чтобы добиться чистоты в регионе. Это работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, а также привлечение к ответственности нарушителей.

«Я считаю, что мы должны использовать все доступные нам законные и современные способы, чтобы добиться чистоты, которой справедливо требуют от нас жители — это, безусловно, работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, но также привлечение к административной ответственности нарушителей», — заявил Воробьев.