«Не раздвигала бы ноги»: в РФ экс-педиатра обвинили в насилии над детьми

Экс-педиатра обвинили в насилии над детьми. Одна из вероятных жертв через 14 лет решила рассказать об интимных массажах, которые доктор проводил якобы для лечения, сообщает Baza .

В 2012 году 11-летнюю девочку избили одноклассники. Ей повредили позвоночник. После этого девочка лечилась в детской поликлинике у педиатра. Мужчина предложил родственникам пострадавшей организовать массажи на дому. Он обещал ускоренное восстановление.

Однако, по словам девушки, во время сеансов мужчина заставлял ее раздеться и вводил пальцы во влагалище. Мужчина уверял, что без этих «процедур» пострадавшая не сможет в будущем иметь детей.

Также педиатру поручали осмотр девочек в школах. В связи с этим «особое отношение» доктора к несовершеннолетним замечала и одноклассница пострадавшей. По ее словам, педиатр во время общих осмотров заставлял девочек выходить в коридор медучреждения в трусах.

Пострадавшая обратилась к общественникам. Затем с ней связались сотрудники полиции. Пострадавшую вместе с подругой опросили и отправили на полиграф. Затем силовики узнали, что педиатр находится на пенсии. Медучреждение, в котором он был трудоустроен, давно закрылось.

В начале сентября экс-педиатра задержали. Он прошел проверку на детекторе лжи, однако через двое суток был освобожден.

Во время разговора с журналистами экс-педиатр опроверг обвинения.

«Если бы она не хотела, не раздвигала бы ноги, и могла позвать маму», — заявил врач.

После этого он отметил, что ничего подобного не происходило.

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