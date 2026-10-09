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В Шерегеше медведь вышел к жилым домам и оставил следы на крыльце — видео

На территории горнолыжного курорта Шерегеш в Кемеровской области зафиксировали появление дикого медведя в непосредственной близости от жилого сектора. По словам очевидцев, хищник разгуливает прямо по улицам среди деревянных гостевых домов и шале.

Об этом рассказала пользовательница Маргарита Захарова в социальных сетях.

Камеры наблюдения записали, как зверь неспешно перемещается по заснеженной дворовой территории у хвойного леса. Местные жители предупреждают туристов об опасности и просят соблюдать крайнюю осторожность во время прогулок.

В подтверждение опасного соседства жители также продемонстрировали снимки свежих отпечатков массивных лап медведя с когтями. Их лесной гость оставил на покрытом снегом крыльце одного из домов.

Ранее исполняющий обязанности президента Росохотрыболовсоюза Андрей Сицко рассказал, что из-за нехватки корма в ряде регионов РФ, находящихся на севере страны, медведи-шатуны могут появиться на улицах населенных пунктов. Ожидать этого стоит зимой и весной.

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