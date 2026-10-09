В Подольске возобновили активное строительство дома «Новый Весенний»

Девелопер проекта «Новый Весенний» в Подольске — G3 Group | Джи Три Групп. На площадке работают два строительных крана для подачи материалов. Новый фасадный подъемник доставляет рабочих на верхние этажи и кровлю.

В доме завершили монтаж окон на первом этаже и с 12-го по 20-й. Во всех секциях с 14-го по 20-й этаж начали кладку внутренних стен. Со второго по 11-й этаж демонтируют и заменяют ПВХ-конструкции. По всей протяженности здания ведут работы по устройству кровли.

На территории предусмотрены детские площадки и места для активного отдыха во дворе. На первом этаже разместятся объекты торговли и сферы услуг.

В жилом комплексе представлены квартиры от однокомнатных до трехкомнатных — с чистовой, предчистовой отделкой или без нее. Рядом расположены лесопарк «Сосновый бор» и выезд в Москву.

Министерство также сообщило, что ПИК, группа «Самолет», ГК «Гранель», Level Group, ГК ФСК и другие застройщики построили социальные объекты в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев,на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.